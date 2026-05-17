Calcio, memoria e legalità: a Porto Empedocle il torneo interforze

E’ in corso presso lo lo Stadio” Vincenzo Collura” di Porto Empedocle il torneo di calcio interforze “Un calcio per la legalità”, in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno perso la vita in servizio o per cause naturali, organizzato dalla Questura di Agrigento.

Dopo i saluti istituzionali da parte del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo alla presenza dei comandanti provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, rispettivamente Colonnello Nicola De Tullio e Colonnello Gabriele Baron, in campo sono scesi le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

Le partite di calcio a 11 avranno una durata di 30 minuti. Al termine del torneo saranno premiate le quattro squadre vincitrici, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo.