Agrigento

Calcio, memoria e legalità: a Porto Empedocle il torneo interforze

In campo sono scesi le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

E’ in corso presso lo lo Stadio” Vincenzo Collura” di Porto Empedocle il torneo di calcio interforze “Un calcio per la legalità”, in memoria degli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno perso la vita in servizio o per cause naturali, organizzato dalla Questura di Agrigento.

Dopo i saluti istituzionali da parte del questore di Agrigento, Tommaso Palumbo alla presenza dei comandanti provinciali Carabinieri e Guardia di Finanza, rispettivamente Colonnello Nicola De Tullio e Colonnello Gabriele Baron, in campo sono scesi le squadre della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Penitenziaria.

Le partite di calcio a 11 avranno una durata di 30 minuti. Al termine del torneo saranno premiate le quattro squadre vincitrici, il miglior portiere e il miglior giocatore del torneo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.17/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.17/2026
Pagina 1 di 17
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

L’aeroporto di Agrigento? Nemmeno sulla carta: il piano del Ministero non è ancora pronto
Agrigento

Sputa ai carabinieri e lancia bicchiere contro portone, denunciato 16enne 
Apertura

Canicattì, minorenne sorpreso al volante di un’auto con una pistola a salve
Apertura

Venditore ambulante picchiato dal branco a Licata, in ospedale con trauma cranico 
Apertura

Azienda agricola con energia “a scrocco”, denunciato il titolare  
banner italpress istituzionale banner italpress tv