Akragas, “manita” al Canicattini

L’Akragas conferma l’ottima forma del momento anche contro il Canicattini. Nella seconda giornata di ritorno, al “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri travolgono gli ospiti per 5 a zero.

Al gol di Tripoli in apertura, realizzato dopo appena 3 minuti di gioco, hanno fatto seguito le marcature di Llama al 24’ e, nella ripresa, di King al 9’, di Marchica al 15’ e dell’immancabile Gambino al 39’.

La vittoria, in termini di classifica, vale purtroppo poco. Rimangono infatti 5 i punti di distacco dalla capolista Priolo, vittoriosa nell’anticipo di sabato a Scicli per 3-0 e che continua a vantare una migliore differenza reti.

Domenica prossima l’Akragas giocherà a Noto mentre il Priolo ospiterà il Santa Croce.

