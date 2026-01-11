Akragas, “manita” al Canicattini
Cinque reti ai giallorossi, ma il distacco dalla capolista Priolo rimane invariato
L’Akragas conferma l’ottima forma del momento anche contro il Canicattini. Nella seconda giornata di ritorno, al “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri travolgono gli ospiti per 5 a zero.
Al gol di Tripoli in apertura, realizzato dopo appena 3 minuti di gioco, hanno fatto seguito le marcature di Llama al 24’ e, nella ripresa, di King al 9’, di Marchica al 15’ e dell’immancabile Gambino al 39’.
La vittoria, in termini di classifica, vale purtroppo poco. Rimangono infatti 5 i punti di distacco dalla capolista Priolo, vittoriosa nell’anticipo di sabato a Scicli per 3-0 e che continua a vantare una migliore differenza reti.
Domenica prossima l’Akragas giocherà a Noto mentre il Priolo ospiterà il Santa Croce.