Calcio

Akragas, “manita” al Canicattini

Cinque reti ai giallorossi, ma il distacco dalla capolista Priolo rimane invariato

Pubblicato 15 ore fa
Da Angelo Gelo

L’Akragas conferma l’ottima forma del momento anche contro il Canicattini. Nella seconda giornata di ritorno, al “Totò Russo” di Aragona, i biancazzurri travolgono gli ospiti per 5 a zero.

Al gol di Tripoli in apertura, realizzato dopo appena 3 minuti di gioco, hanno fatto seguito le marcature di Llama al 24’ e, nella ripresa, di King al 9’, di Marchica al 15’ e dell’immancabile Gambino al 39’.

La vittoria, in termini di classifica, vale purtroppo poco. Rimangono infatti 5 i punti di distacco dalla capolista Priolo, vittoriosa nell’anticipo di sabato a Scicli per 3-0 e che continua a vantare una migliore differenza reti.

Domenica prossima l’Akragas giocherà a Noto mentre il Priolo ospiterà il Santa Croce.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress
banner leonardo

Ultime Notizie

Agrigento

Non si ferma all’alt dei carabinieri a Villaggio Mosè, 26enne bloccato e denunciato 
Apertura

Perde il controllo e si ribalta con l’auto ma rifiuta alcol test, denunciato empedoclino 
Apertura

In fiamme l’abitazione di un operaio, trovato accendino: l’incendio è doloso 
Lampedusa

Sanità, operativo il servizio oncologico decentrato a Lampedusa
Ultime Notizie

Evoluzione mobile: come la tecnologia sta ridisegnando il mercato della telefonia
Catania

Etna, soccorse due famiglie con bambini e neonato sorprese da tormenta di neve
banner italpress istituzionale banner italpress tv