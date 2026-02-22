Agrigento

Agrigentino morto in incidente, conducente dell’auto condannato per omicidio stradale 

La vicenda è legata all’incidente in cui perse la vita Giuseppe Terrosi, 32 anni, di Agrigento, nel febbraio 2020

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

Diventa definitiva la condanna a tre anni di reclusione nei confronti di Maurizio Modica, 56 anni, per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione che ha rigettato il ricorso della difesa. La vicenda è legata all’incidente in cui perse la vita Giuseppe Terrosi, 32 anni, di Agrigento, nel febbraio 2020. La vittima era uno dei passeggeri della Peugeot guidata proprio da Modica, risultato poi positivo ad alcol e drug test.

L’auto si schiantò in via Teatro Tenda, tra Villaggio Mosè e San Leone, prima contro un palo e poi contro un muro di cinta. Per Terrosi non ci fu niente da fare mentre tutti gli altri passeggeri – compreso il conducente – rimasero feriti. In primo grado Modica venne condannato a quattro anni di reclusione mentre in appello la pena scese a tre anni. Il verdetto adesso è stato confermato in maniera definitiva dalla Corte di Cassazione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Investite da auto in corsa all’uscita del McDonald’s, due ragazzine in ospedale 
Agrigento

Agrigentino morto in incidente, conducente dell’auto condannato per omicidio stradale 
Agrigento

Sorpreso con trenta grammi di cocaina, 25enne arrestato ad Agrigento
Cronaca

A Palermo un muro crolla su alcune auto parcheggiate, un ferito
Politica

Referendum giustizia, doppio incontro a Sciacca e Agrigento per informare i cittadini
Agrigento

Perdite idriche e sicurezza strade, il grido d’allarme del comitato di quartiere “Cannatello”
banner italpress istituzionale banner italpress tv