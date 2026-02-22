Agrigento

Investite da auto in corsa all’uscita del McDonald’s, due ragazzine in ospedale 

Le due minorenni avevano finito di cenare nel famoso fast food quando, all’uscita e mentre attraversavano la strada, sono state travolte da una Fiat Panda guidata da un 67enne agrigentino

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Spiacevole disavventura per due studentesse minorenni, una 14enne e una 15enne, finite in ospedale dopo essere state investite da un’auto all’uscita del McDonald’s. È successo l’altra sera lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Le due minorenni avevano finito di cenare nel famoso fast food quando, all’uscita e mentre attraversavano la strada, sono state travolte da una Fiat Panda guidata da un 67enne agrigentino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito le minorenni in ospedale. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze ma soltanto qualche trauma sparso e spavento. Al vaglio la posizione dell’automobilista. Ad occuparsi della ricostruzione dell’accaduto gli agenti della polizia locale di Agrigento. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 7/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Investite da auto in corsa all’uscita del McDonald’s, due ragazzine in ospedale 
Agrigento

Agrigentino morto in incidente, conducente dell’auto condannato per omicidio stradale 
Agrigento

Sorpreso con trenta grammi di cocaina, 25enne arrestato ad Agrigento
Cronaca

A Palermo un muro crolla su alcune auto parcheggiate, un ferito
Politica

Referendum giustizia, doppio incontro a Sciacca e Agrigento per informare i cittadini
Agrigento

Perdite idriche e sicurezza strade, il grido d’allarme del comitato di quartiere “Cannatello”
banner italpress istituzionale banner italpress tv