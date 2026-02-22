Investite da auto in corsa all’uscita del McDonald’s, due ragazzine in ospedale 

Spiacevole disavventura per due studentesse minorenni, una 14enne e una 15enne, finite in ospedale dopo essere state investite da un’auto all’uscita del McDonald’s. È successo l’altra sera lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Le due minorenni avevano finito di cenare nel famoso fast food quando, all’uscita e mentre attraversavano la strada, sono state travolte da una Fiat Panda guidata da un 67enne agrigentino.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito le minorenni in ospedale. Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze ma soltanto qualche trauma sparso e spavento. Al vaglio la posizione dell’automobilista. Ad occuparsi della ricostruzione dell’accaduto gli agenti della polizia locale di Agrigento.