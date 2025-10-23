Agrigento

Al Libero Consorzio di Agrigento incontro con il comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Si è discusso del futuro dell'immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale che ospita la sede dei Vigili del Fuoco

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Il Vice Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con delega al patrimonio, Domenico Scicolone, ed il Consigliere Giovanni Cutrera, con delega alla viabilità provinciale, hanno incontrato negli Uffici della Presidenza di Piazzale Aldo Moro una delegazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento. Si è trattato di un piacevole momento di confronto ed ascolto delle esigenze rappresentate dal Comandante, Ing. Calogero Barbera, sulla necessità di intervento su temi di ecosostenibilità e risparmio energetico e sul futuro dell’immobile di proprietà del Libero Consorzio Comunale che ospita la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Entrambe le parti si sono dette soddisfatte dal proficuo incontro, dal quale sicuramente deriverà un positivo futuro di collaborazione con un Ente fondamentale per il territorio e la sicurezza dei cittadini quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento.

