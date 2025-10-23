In casa con una pistola clandestina, arrestato 67enne

I militari del Comando Stazione Carabinieri di Mineo hannoeseguito una perquisizione a casa di un uomo perché denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie, al fine di scongiurare che detenesse un’arma e, dunque, per adottare le precauzioni previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, a tutela della vittima.

Tale attività si è rivelata quanto mai necessaria, perché ha permesso ai Carabinieri di scovare una pistola clandestina a tamburo calibro 6 mm, minuscola ma potenzialmente letale,sprovvista di matricola, che il 67enne aveva nascosto tra le posate, in un cassetto della cucina.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato perciò arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.