Ultime Notizie

In casa con una pistola clandestina, arrestato 67enne

L’uomo aveva nascosto la pistola tra le posate, in un cassetto della cucina.

Pubblicato 26 minuti fa
Da Redazione

I militari del Comando Stazione Carabinieri di Mineo hannoeseguito una perquisizione a casa di un uomo perché denunciato per maltrattamenti nei confronti della moglie, al fine di scongiurare che detenesse un’arma e, dunque, per adottare le precauzioni previste dal cosiddetto “Codice Rosso”, a tutela della vittima. 

Tale attività si è rivelata quanto mai necessaria, perché ha permesso ai Carabinieri di scovare una pistola clandestina a tamburo calibro 6 mmminuscola ma potenzialmente letale,sprovvista di matricola, che il 67enne aveva nascosto tra le posate, in un cassetto della cucina.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato perciò arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Sorpreso a intascare mazzetta di mille euro, arrestato funzionario regionale Antonio Librizzi 
Ultime Notizie

Piano territoriale regionale, ne discutono gli ex deputati Ars a Porto Empedocle
Ultime Notizie

In casa con una pistola clandestina, arrestato 67enne
Ultime Notizie

Giovane straniera tenta di lanciarsi dalla finestra, salvata dai Carabinieri
Ultime Notizie

Ruba auto ma viene sorpreso ed arrestato dalla Polizia
Ultime Notizie

In giro con la droga in tasca, arrestato 43enne