In giro con la droga in tasca, arrestato 43enne

La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne catanese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’intervento dei poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania si inserisce tra le costanti azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità e illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati connessi allo spaccio di droga.

Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, i poliziotti della squadra volanti, pattugliando la zona di Corso Indipendenza, hanno notato due uomini a bordo di uno scooter e hanno deciso di procedere al loro controllo.

Durate le fasi dell’identificazione entrambi si sono subito mostrati insofferenti al controllo e piuttosto nervosi; per tale ragione, pensando che potessero nascondere qualcosa, i poliziotti hanno chiesto loro di vuotare le tasche. Il controllo del conducente del mezzo ha dato esito negativo, mentre il passeggero è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti sostanza stupefacente presumibilmente del tipo crack e cocaina, del peso di circa 12 grammi, nonché della somma di 150 euro in contanti.

Per quanto accertato i poliziotti hanno sequestrato la droga, che verrà trasmessa ai laboratori della Polizia Scientifica per essere analizzata da operatori esperti, e il denaro, in quanto probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Informato il Pubblico Ministero di turno, il 43enne è stato condotto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa di essere giudicato per direttissima. All’esito dell’udienza, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.