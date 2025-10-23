Ruba auto ma viene sorpreso ed arrestato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 41 anni che aveva rubato un’auto parcheggiata in via Pola.

I poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania hanno visto l’uomo sfrecciare lungo la corsia preferenziale, in via Monserrato. L’uomo ha bruscamente fermato la marcia non appena si è accorto della volante della Polizia ed è sceso dall’auto, abbandonandola in strada, per fuggire a piedi tentando di dileguarsi tra le vie del centro. A quel punto i poliziotti lo hanno rincorso, bloccandolo in via Caronda dove l’uomo si era diretto per rifugiarsi in un negozio, nel tentativo di sfuggire alla vista dei poliziotti che lo inseguivano senza mai perderlo d’occhio.

Una volta fermato, i poliziotti hanno compiuto gli accertamenti incrociati nella banca dati in uso alle forze dell’ordine sia per appurare eventuali precedenti dell’uomo, sia sul numero di targa dell’auto lasciata al centro della carreggiata prima della fuga a piedi. In tal modo gli agenti, da un lato, hanno verificato i diversi precedenti specifici del 41enne per reati contro il patrimonio e, dall’altro, hanno appurato che l’auto era stata rubata poco prima in via Pola, come, peraltro, è stato dimostrato dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di un supermercato della zona. L’uomo, infatti, è stato immortalato dalle videocamere durante le fasi salienti del furto.

I poliziotti lo hanno perquisito e hanno controllato il contenuto dello zaino da lui portato in spalla, trovando, al suo interno, un dispositivo utilizzato in genere dai ladri per bypassare le centraline delle vetture e accendere le auto senza l’utilizzo delle chiavi. Inoltre, sono stati rinvenuti anche alcuni attrezzi per scassinare le serrature. Quanto ritrovato è stato posto sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Inoltre, i poliziotti hanno ricostruito i momenti precedenti al furto dell’auto e, attraverso la visione integrale dei filmati registrati dal circuito di videosorveglianza del negozio, hanno verificato che il 41enne era arrivato in via Pola a viso scoperto, a bordo del suo motorino che, peraltro, era sottoposto a fermo amministrativo. Il mezzo a due ruote è stato recuperato e confiscato e l’uomo è stato pure sanzionato per guida senza casco protettivo.

Informato il PM di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato per direttissima.