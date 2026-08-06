Agrigento

Al via ad Agrigento il ciclo di incontri “Educare alla cittadinanza, al benessere e all’inclusione”

Cinque appuntamenti gratuiti rivolti a minori, famiglie e comunità educante nell'ambito del progetto "Prima e Dopo Dentro e Fuori"

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Prenderà il via nel mese di agosto il ciclo di incontri “Educare alla cittadinanza, al benessere e all’inclusione”, promosso nell’ambito del progetto “Prima e Dopo Dentro e Fuori” (CLP 2023-PE3-00097 – CUP J44C23000430004), finanziato con le risorse del Next Generation EU.
L’iniziativa, organizzata da A.G.O. Società Cooperativa Sociale, con il coinvolgimento di partner istituzionali e del territorio, propone un percorso composto da cinque incontri rivolti principalmente ai minori destinatari del progetto, alle loro famiglie e alla comunità educante.
L’obiettivo è offrire occasioni di confronto, crescita e partecipazione attraverso laboratori, incontri culturali e momenti di approfondimento dedicati a temi di grande attualità quali il rispetto delle differenze, il benessere psicologico e digitale, la cittadinanza attiva, la prevenzione delle discriminazioni, l’inclusione sociale e la valorizzazione della comunità.
Il programma prenderà avvio il 6 agosto con “Favole a colori”, laboratorio dedicato alla promozione del rispetto, della gentilezza e delle relazioni positive attraverso la lettura condivisa.
Seguiranno gli incontri “Benessere 3.0”, dedicato all’educazione digitale e alla prevenzione dei comportamenti a rischio; “Leggere Queer, educare alle differenze”, appuntamento di approfondimento sui temi della media education e del contrasto agli stereotipi; “Diritti, legalità e partecipazione”, laboratorio territoriale sui diritti e sull’accesso ai servizi; e, infine, “Intersezioni. Agrigento e Pride. Storia, arte, tradizione, contemporaneità”, momento conclusivo di riflessione dedicato ai percorsi culturali e sociali dell’inclusione.
Gli incontri saranno animati dalla partecipazione di professionisti, rappresentanti del mondo accademico, associazioni, operatori sociali e realtà impegnate nella promozione dei diritti, con il coordinamento di Andrea Di Pasquali per A.G.O. Società Cooperativa Sociale.
L’iniziativa si propone di rafforzare il dialogo tra giovani, famiglie, scuola, istituzioni e territorio, promuovendo una comunità sempre più inclusiva, consapevole e partecipativa.
Accanto alle attività previste dal programma, gli incontri rappresenteranno anche un’importante occasione di confronto e sensibilizzazione a sostegno delle iniziative che accompagneranno Agrigento Pride 2026, favorendo la diffusione dei valori del rispetto, dell’inclusione e della partecipazione.
La partecipazione agli incontri è gratuita.

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