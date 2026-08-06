In arresto cardiaco al volante, carabinieri salvano una donna

È finita nel migliore dei modi una corsa contro il tempo vissuta a Villabate, dove il provvidenziale intervento dei Carabinieri ha salvato la vita a una donna colpita da un improvviso malore. L’episodio si è verificato durante un normale servizio di controllo del territorio svolto da una pattuglia della locale Stazione.

​A catturare l’attenzione dell’equipaggio in transito in Viale Europa è stato un capannello di passanti attorno a un’autovettura ferma. Avvicinatisi per verificare la situazione, i Carabinieri hanno trovato la donna all’interno dell’abitacolo, completamente priva di sensi. Raggiunta la malcapitata, i militari hanno riscontrato l’assenza di polso e di attività respiratoria, quadro evidente di un arresto cardiocircolatorio in corso.

​Senza perdere un secondo, i Carabinieri hanno allertato i sanitari del 118 ed avviato sul posto le manovre d’urgenza di rianimazione cardiopolmonare. L’azione tempestiva e coordinata dei militari si è rivelata decisiva: la donna ha ripreso spontaneamente a respirare ed è stata stabilizzata in attesa dei soccorsi specializzati.

​All’arrivo del personale medico, la paziente è stata affidata alle cure dei sanitari e trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Civico” di Palermo per gli accertamenti del caso. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza fondamentale del capillare presidio del territorio da parte dell’Arma e la determinazione dei suoi uomini nel fronteggiare le emergenze.