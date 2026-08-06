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Insulta i carabinieri durante controllo, denunciato 18enne a Raffadali 

È successo a Raffadali dove un ragazzo da pochi giorni maggiorenne è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Dopo aver creato non pochi fastidi nei pressi di alcuni locali ha inveito e insultato i carabinieri che si erano fermati per controllarlo. È successo a Raffadali dove un ragazzo da pochi giorni maggiorenne è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, il 18enne si trovava nella zona di via Nazionale quando, poco prima dell’una di notte, avrebbe creato disagi tra i locali della movida. Qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine con i carabinieri che sono intervenuti. Il ragazzo non ha gradito il controllo e ha cominciato ad insultare i militari dell’Arma che lo hanno bloccato e denunciato. 

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