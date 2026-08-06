Calcio

Lopez: “Felice di essere ancora all’Akragas. All’Esseneto sarà tutta un’altra storia”

Prosegue con entusiasmo l'avventura in biancazzurro di Lopez, pronto a dare il proprio contributo anche nella nuova stagione

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Prosegue con entusiasmo l’avventura in biancazzurro di Lopez, pronto a dare il proprio contributo anche nella nuova stagione. «Sono felice di essere ancora qui e di poter contribuire alla crescita di questa squadra. Abbiamo tanta voglia di lavorare e di costruire qualcosa di importante». Il difensore si è soffermato anche sui nuovi compagni, in particolare sugli argentini arrivati in questa sessione di mercato. «Non li conoscevo personalmente, ma sono certo che riusciremo a creare un bel gruppo, insieme a tutti gli altri nuovi arrivati. L’unità sarà fondamentale durante la stagione».

Infine, il pensiero corre al ritorno nello stadio di casa. «Ciccio Nobile mi ha detto che presto l’Esseneto ci accoglierà per completare la preparazione. Non vediamo l’ora, perché giocare lì è tutta un’altra cosa. Noi che abbiamo già vissuto quell’ambiente sappiamo bene quanto il sostegno del nostro pubblico possa fare la differenza

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