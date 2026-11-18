Prosegue il percorso culturale e formativo promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi con l’avvio dei nuovi corsi di formazione teatrale intitolati “I Giorni della Civetta: da Pirandello a Sciascia”. Voluto dal direttore del Parco, l’architetto Roberto Sciarratta, e diretto dal direttore artistico Gaetano Aronica, il progetto si svolgerà presso il Palacongressi di Agrigento da dicembre 2026 a maggio 2027.

La grande novità di questa edizione consiste nel coniugare la formazione artistica con la crescita umana, civile ed etica nel nome di Leonardo Sciascia. L’iniziativa rientra nella strategia del Parco volta a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, trasformando il Palacongressi in un autentico polo culturale e formativo.

Il programma didattico, guidato da Gaetano Aronica, sperimenterà un metodo di recitazione innovativo articolato in due fasi: una prima dedicata al lavoro sul corpo e sulla voce, e una seconda incentrata sulle differenze tecniche e di approccio tra recitazione teatrale e cinematografica. Il percorso includerà l’analisi di testi letterari e di atti relativi a processi realmente istruiti, arricchendosi degli interventi di operatori culturali e magistrati provenienti dalle Procure siciliane, che illustreranno le proprie metodologie d’indagine mettendole in relazione con le opere di Sciascia e altri autori.

“Con questo nuovo percorso vogliamo che il Palacongressi diventi sempre più una casa viva della cultura e della coscienza civile del nostro territorio,” dichiara Roberto Sciarratta, Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. “Dopo l’esperienza dedicata a Pirandello, il passaggio a Leonardo Sciascia rappresenta una naturale evoluzione: offrire ai giovani e alla comunità uno spazio di formazione d’eccellenza significa investire sulla bellezza, sulla memoria e sulla responsabilità etica che il nostro patrimonio ci affida.”

“Portare in aula il metodo teatrale e cinematografico intrecciandolo con le pagine di Sciascia e con la realtà dei processi significa educare all’ascolto, alla verità e al senso critico,” afferma Gaetano Aronica, Direttore Artistico del progetto. “Non lavoreremo soltanto sulla tecnica dell’attore, sulla voce e sul corpo, ma sull’uomo e sul cittadino, affinché il palcoscenico diventi uno strumento per comprendere meglio la nostra storia e il nostro presente.”

L’accesso ai corsi è a numero chiuso. Le audizioni per selezionare i partecipanti si terranno presso il Palacongressi di Agrigento nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2026, mentre le lezioni prenderanno il via nella prima settimana di dicembre.

L’offerta formativa si svolgerà al Palacongressi di Agrigento secondo il seguente calendario: il lunedì e il giovedì, dalle ore 16:00 alle 19:00, si terranno le lezioni curate da Gaetano Aronica (recitazione, tecniche del corpo e della voce, tecniche teatrali e cinematografiche); il venerdì pomeriggio, dalle ore 16:00 alle 19:00, spazio invece al laboratorio di recitazione per i più piccoli (dai 6 agli 8 anni), curato da Marzia Patanè Tropea.

La produzione è curata dall’Associazione Il Vaso di Pandora. Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici di produzione in Via Platone 5/D ad Agrigento, contattare i numeri 0922 25019 e 379 1601286, oppure scrivere all’indirizzo email progettopalacongressi@gmail.com.