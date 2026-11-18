L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento potenzia l’azione amministrativa di diversi ambiti funzionali attribuendo nuovi incarichi direttivi. Nel dettaglio, la direzione amministrativa del presidio ospedaliero “San Giovanni di Dio” viene affidata alla dottoressa Beatrice Salvago, mentre quella degli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera alla dottoressa Maria Tirrò. Alla guida dell’Unità operativa complessa “Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale” viene incaricato il dottor Salvatore Montante mentre per l’U.O.C. “Servizio Provveditorato”, e si tratta di un “ritorno”, la dottoressa Cinzia Schinelli. I neodirettori hanno già sottoscritto i contratti dopo esser stati formalmente ricevuti dal commissario straordinario, Alessandro Delle Donne, insieme al direttore sanitario, Raffele Elia, e al direttore amministrativo Ersilia Riggi.

«La scelta dei nuovi direttori incaricati – ha commentato il commissario Delle Donne – si fonda sulla valorizzazione delle competenze professionali, dei percorsi maturati e delle esperienze specifiche di ciascuno, nella convinzione che la qualità della governance sanitaria passi anche dalla capacità di affidare responsabilità coerenti con le professionalità espresse. Inoltre, le rotazioni alla guida delle Unità operative complesse rappresentano, inoltre, un’importante opportunità di crescita organizzativa: favoriscono la circolazione delle esperienze, introducono nuovi stimoli gestionali e contribuiscono a rafforzare l’efficienza e la qualità dei servizi, nell’interesse esclusivo dei cittadini e dell’intera azienda».