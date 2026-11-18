Diciotto famiglie, tre condomini e un problema che ormai si trascina da troppo tempo. Nel quartiere del Villaggio Peruzzo, precisamente in via San Paolo, dal civico 18 al civico 24, i residenti sono costretti a fare i conti con una situazione diventata ormai insostenibile: la totale assenza di erogazione idrica da circa un mese.

“Ci ritroviamo a dover denunciare una situazione che riteniamo inaccettabile. Siamo cittadini regolarmente residenti, in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie e dotati di contatori regolarmente forniti dall’AICA. Eppure, nonostante ciò, ci troviamo di fatto privati del diritto di ricevere l’acqua nelle nostre abitazioni”, dichiara in una nota il portavoce dei residenti Fabrizio Boccadoro. “Una condizione che non nasce oggi. Fino allo scorso mese di ottobre, raccontano i residenti, l’erogazione avveniva già con una frequenza estremamente ridotta, appena una volta alla settimana. Da circa un mese, però, la situazione è ulteriormente peggiorata, fino ad arrivare alla completa interruzione del servizio” .

A rendere ancora più grave la vicenda è il fatto che, nonostante le numerose segnalazioni, i reclami telefonici, le richieste avanzate direttamente presso gli uffici competenti e persino le interlocuzioni avviate recandosi in Questura, non sarebbe ancora arrivata alcuna risposta concreta. I cittadini chiedono da tempo un sopralluogo tecnico da parte dell’azienda che gestisce il servizio idrico, affinché vengano individuate le cause del disservizio e programmati gli interventi necessari al ripristino della normale erogazione.

“Inoltre durante le poche ore in cui l’acqua viene immessa nella rete, sottolineano i residenti, si registrano copiose perdite che affiorano dall’asfalto, dando origine a veri e propri corsi d’acqua lungo le strade adiacenti, in particolare nella zona di viale Emporium e alle spalle del panificio Pagano. Non sappiamo se il problema sia dovuto a questo o una perdita di acqua che finisce nel sottosuolo, che mi auguro non possa causare danni ad altre abitazioni dei civici precedenti. Precisiamo, continuano i residenti, che qui vivono famiglie con bambini e persone con gravi disabilità. Non stiamo chiedendo un trattamento di favore, né tantomeno un privilegio. Stiamo chiedendo che venga rispettato un diritto fondamentale. Non è possibile che famiglie regolarmente allacciate alla rete idrica, con contatori installati e in regola, debbano vivere in queste condizioni senza sapere quando potranno tornare ad avere l’acqua nelle proprie case”, concludono i residenti rivolgendosi ad Aica affinchè si possa risolvere la situazione.