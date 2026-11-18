Non ce l’ha fatta il ciclista che nella serata di ieri è stato travolto da un’auto in corsa lungo via Elorina, nei pressi del passaggio a livello di Santa Teresa Longarini, a Siracusa.

Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. Il ciclista, poco dopo le otto di sera, stava percorrendo quel tratto di strada quando, per cause ancora da accertare, un’auto condotta da un 53enne lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco, ma le lesioni riportate dal ciclista si sono rivelate troppo gravi.