In vista delle elezioni amministrative della primavera 2027, AVS -Sinistra Italiana annuncia il proprio

impegno a Canicattì. Il partito sta lavorando, insieme ad altre forze politiche, movimenti e realtà civiche

dell’area progressista, alla costruzione di un progetto condiviso per la città.

“AVS – Sinistra Italiana parte da una convinzione: la buona politica nasce dalla partecipazione. Una comunità cresce quando le cittadine e i cittadini si sentono parte delle scelte che la riguardano e quando le istituzioni sanno ascoltare, aprirsi al confronto e rendere conto del proprio operato. Per questo il partito crede in una politica fatta insieme alle persone, capace di dare voce a chi spesso resta inascoltato.

Questo impegno si fonda sui valori che da sempre guidano Sinistra Italiana, a partire dalla giustizia sociale: una città in cui nessuno resti indietro, con servizi pubblici accessibili e di qualità, attenta alle fragilità e capace di ridurre le disuguaglianze. Accanto a questa c’è la difesa dei beni comuni e dell’ambiente: tutelare il territorio, il paesaggio e le risorse significa custodire ciò che appartiene a tutti e consegnarlo intatto alle generazioni che verranno. C’è poi il lavoro, che deve essere dignitoso e giustamente retribuito: valorizzare le energie produttive di Canicattì, contrastare ogni forma di sfruttamento e dare ai giovani una ragione concreta per restare e costruire qui la propria vita. Il lavoro dignitoso deve partire proprio dal Comune.

Servizi pubblici efficienti hanno bisogno di personale sufficiente e valorizzato. Questo migliorerebbe le loro condizioni e, insieme, la capacità degli uffici di rispondere ai cittadini. Allo stesso tempo occorre

programmare nuove assunzioni, così da governare il turn over e fare in modo che i pensionamenti non si

traducano in uffici sguarniti, carichi di lavoro insostenibili e servizi più lenti. Per Sinistra Italiana investire sul personale non è un costo, ma la condizione per un’amministrazione capace di funzionare e di guardare al futuro. Non meno importante è l’inclusione: una città aperta e accogliente, che abbatte le barriere fisiche e sociali, garantisce pari diritti e pari opportunità alle persone con disabilità, a chi vive situazioni di marginalità e a chi arriva da lontano, e vede in ogni differenza una ricchezza da valorizzare.

Con questo spirito AVS – Sinistra Italiana prende parte al percorso della coalizione progressista. L’obiettivo non è sommare sigle, ma dare vita a un progetto credibile, unitario e coerente, che metta al centro le persone e il bene comune. Il partito metterà a disposizione le proprie idee, le proprie competenze e la propria passione, per una Canicattì più giusta, più sostenibile, più inclusiva e più partecipata”, cosi in una nota Pasquale Cucchiara – segretario provinciale AVS – Sinistra Italiana, insieme a Rosaria Alaimo, Pietro Aquilino, Salvatore Treppiedi e Andrea Lalomia comitato costituente circolo AVS – Sinistra Italiana Canicattì.