Oltre 6,8 chili di droga sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia di Stato nel corso di una vasta operazione condotta, nei giorni scorsi, tra i quartieri di Ognina e Picanello.I “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno individuato il deposito di droga, allestito in una mansarda di un edificio del quartiere Ognina-Rotolo. Grazie ad una mirata attività di osservazione e di monitoraggio dei movimenti nella zona finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, i poliziotti della IV sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno notato un catanese di 23 anni mentre stava uscendo dal suo appartamento per incontrare un potenziale acquirente di droga, Quest’ultimo, alla vista delle pattuglie, è riuscito a dileguarsi, mentre il 23enne è stato fermato per essere sottoposto a controllo. L’uomo ha subito consegnato una dose di marijuana di 6 grammi che aveva in una tasca del giubbotto, probabilmente con l’obiettivo di mettere fine agli accertamenti di polizia nel più breve tempo possibile.

Ma i poliziotti hanno approfondito gli accertamenti ed hanno proceduto a perquisire la sua abitazione, al primo piano dell’edificio monitorato. Dietro al divano della cucina sono stati trovati 264 grammi di marijuana, suddivisi in 59 dosi, unitamente a materiale per il confezionamento degli involucri e a diverse banconote di vario taglio. Inoltre, i poliziotti hanno recuperato anche alcuni manoscritti in cui il pusher 23enne teneva costantemente aggiornata la propria attività di spaccio, annotando la contabilità dettagliata di pesi, incassi e qualità della droga messa in commercio.

Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e il giovane è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

L’attività antidroga della Squadra Mobile è poi proseguita nel quartiere Picanello, dove è stato scoperto un “fortino” creato da un catanese di 61 anni, al quarto piano di uno stabile. Dopo aver fatto accesso nell’edificio, i “Falchi” hanno notato un vero e proprio sistema difensivo: una robusta porta in ferro sbarrava l’accesso alla rampa delle scale che conduceva ad una mansarda, protetta da un secondo ingresso blindato. I poliziotti, anche in questo caso, hanno pianificato un appostamento sul pianerottolo sottostante, fino all’arrivo di un 61enne che ha aperto entrambe le barriere metalliche, tirando fuori dalla tasca un mazzo di chiavi. L’uomo è stato bloccato dagli agenti, che hanno proceduto a perquisire la mansarda, trasformata in una centrale di stoccaggio dello stupefacente. Infatti, i poliziotti della Questura hanno sequestrato oltre 4 chili di marijuana, suddivisi in quattro buste sottovuoto, altri 590 grammi sono stati trovati in cinque barattoli, ulteriori 390 grammi in due involucri e ben 850 grammi erano ripartiti in 127 dosi, pronte per essere spacciate, per un totale di 6 chili.

Oltre alla marijuana, sono stati recuperati 5 panetti di hashish del peso di 500 grammi. Tutta la droga e il materiale per il confezionamento sono stati posti sotto sequestro e il 61enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Il blitz dei poliziotti ha permesso di sottrarre alla criminalità organizzata un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti, che una volta immesse sul mercato avrebbero garantito guadagni molto elevati.

Dell’attività è stato informato il PM di turno che ha disposto di trasferire entrambi i pusher in carcere, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.