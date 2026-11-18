Un altro protagonista della politica agrigentina si schiera con l’on. Luigi Salvaggio e quindi con Forza Italia. Si tratta di Giuseppe Vitello, consigliere comunale ed assessore dei servizi al cittadino, politiche sociali, edilizia scolastica e associazionismo ad Alessandria della Rocca. Insegnante, con lunga e proficua esperienza nel campo del volontariato e nella fila della Croce Verde Europa, è stato eletto consigliere comunale nelle elezioni amministrative del 2019 e riconfermato, con la lista Alessandria Futura, nel giugno dell’anno 2024. Dall’undici luglio di questo stesso anno è assessore comunale con le seguenti deleghe: Politiche per l’Integrazione, Famiglia, Servizi al Cittadino, Pari Opportunità, Servizi Civici, Salute, Politiche Sociali, Edilizia Scolastica e Volontariato e Associazionismo.

Ha scelto adesso di andare con l’on. Luigi Salvaggio, deputato all’ARS di Forza Italia, per poter più proficuamente portare avanti le istanze della sua città, relative alle materie e settori riguardanti il suo assessorato comunale. Proprio l’on. Luigi Salvaggio è stato l’artefice dell’inserimento di Alessandria della Rocca quale Comune beneficiario degli interventi necessari alla piena riapertura e ri-funzionalizzazione del plesso di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”. Interventi finanziati con 50mila euro e rientranti nel Fondo degli Interventi Territoriali. Quest’ultimo Fondo è stato previsto dalla legge regionale di coesione e crescita approvata sul finire del mese scorso. “Sono molto contento dell’adesione dell’assessore alessandrino al mio progetto politico” -afferma l’on. Luigi Salvaggio– “Conoscendo Giuseppe Vitello, sono sicuro che egli saprà apportare il suo concreto contributo alle iniziative politiche che porterò avanti presso l’ARS e nei confronti degli assessorati regionali per il miglioramento della qualità della vita nei Comuni siciliani ed agrigentini e, nel caso specifico, nel Comune di Alessandria della Rocca”.