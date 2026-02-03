Al via i lavori alla curva della Bibbiria, Agrigento punto e a capo: “non esultiamo troppo presto”

Sono partiti finalmente i lavori per la sistemazione della cavità alla Curva Bibbirria ad Agrigento.

“La squadra è a lavoro ma non esultiamo troppo presto. Diciamocelo chiaramente questo è il decimo intervento negli ultimi 15 anni. Dunque non è più un’emergenza,

è un’abitudine. Se dopo circa dieci volte siamo ancora qui a scavare nella stessa zona, significa che la soluzione adottata finora è stata solo un “cerotto” su una ferita profonda”, scrive in una nota Mario Aversa di Agrigento punto e a capo. “ Chiediamo Che AICA non si limiti a coprire il buco, ma identifichi la causa strutturale (perdita occulta o cedimento del fondo?), che AICA o il Comune incarichino un tecnico qualificato che segua i lavori e per un collaudo finale serio.

Non vogliamo ritrovarci punto e a capo tra sei mesi”, ha concluso Aversa.