Piantagione di marijuana e maxi furto di energia elettrica, tre denunce

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di contrasto al traffico di stupefacenti condotta dai Carabinieri della Compagnia di Carini. In un’operazione lampo, i militari della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 49 anni, noto alle forze di polizia e due donne di 21 e 47 anni, tutti accusati di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti e di furto aggravato di energia elettrica.

L’azione dei militari è scattata a seguito di una segnalazione dell’Enel e la perquisizione domiciliare all’interno dell’abitazione in uso agli indagati, ha permesso di rintracciare una stanza attrezzata e trasformata in una vera e propria serra indoor – dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione e, alimentata, da un sofisticato sistema di allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica che ha causato un danno stimato all’ente erogatore di circa 136.000 euro.

I tutori dell’ordine hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 132 piante di cannabis in pieno stato di crescita, diversi semi di scorta pronti per la successiva piantumazione, materiale tecnico utilizzato per la coltivazione e il confezionamento della sostanza e la somma di 750 euro ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

L’operazione odierna testimonia l’attenzione costante dei Carabinieri nel presidio della legalità, non solo nel contrasto alla diffusione delle droghe, ma anche nella tutela del patrimonio e della sicurezza pubblica contro i fenomeni di sciacallaggio energetico.