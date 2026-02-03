Fermato in auto con oltre un quintale di “neonata”, scatta il sequestro della GdF

I Finanzieri della Stazione Navale Messina, durante un’attività di servizio di controllo economico del territorio e nell’ambito di pattugliamento costiero in materia di Polizia Ittica volto al controllo sul rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumatori, hanno effettuato controlli ai mezzi di trasporto su gomma al fine di individuare trasporti illeciti di prodotti ittici. I controlli sono stati eseguiti presso l’imbarcadero della Compagnia di Navigazione Caronte e Tourist di Messina. I militari, insospettiti dall’allestimento del mezzo e dal comportamento del conducente, hanno fermato e controllato un veicolo nel cui portabagagli risultavano esserci 22 cassette contenenti circa 110chili di prodotto ittico sottomisura (novellame di sarda).

Il prodotto ittico sequestrato, una volta attestata l’idoneità al consumo a seguito di visita sanitaria, è stato interamente devoluto in beneficenza e donato a quattro enti caritatevoli e associazioni operanti sul territorio della città di Messina.

Ai soggetti responsabili delle violazioni, in relazione alla quantità rinvenuta, è stata elevata una sanzione amministrativa per il trasporto di prodotto ittico sottomisura, pari a € 10.000,00, e una ulteriore sanzione amministrativa per la mancanza di qualsiasi documentazione in grado di consentire la rintracciabilità, pari a €1.500,00.

L’operazione di servizio si inserisce nella più ampia azione svolta dal Corpo a tutela del contribuente, al fine di arginare l’illegalità economica e tutelare degli imprenditori onesti, ma anche a contrasto degli illeciti in materia ittica e ambientale, tanto a terra quanto in ambiente marino. Il ruolo di “polizia del mare” viene svolto assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo anche a tutela della salute pubblica.