Agrigento

Alimenti scaduti e privi di tracciabilità, denunciato titolare di un minimarket

Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno effettuato un controllo in un minimarket a pochi passi da piazzale Rosselli

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

All’interno del suo esercizio commerciale sono stati rinvenuti prodotti alimentari privi di tracciabilità, alcuni scaduti e altri ancora senza le etichette in italiano. Gli agenti della polizia locale di Agrigento hanno effettuato un controllo in un minimarket, gestito da un cittadino straniero, a pochi passi da piazzale Rosselli.

Al termine dell’ispezione i vigili urbani hanno elevato sanzioni per migliaia di euro al titolare dell’attività. L’uomo è stato anche denunciato a piede libero alla procura della Repubblica per mancata revisione del dispositivo antincendio.

