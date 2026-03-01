Una vita dedicata al calcio giovanile, benemerenza federale per Gero Falci

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha conferito la Benemerenza federale a Gero Falci, presidente della società Athena, per la preziosa attività svolta a favore del calcio giovanile. Un’onorificenza di alto profilo istituzionale, riservata ai dirigenti che possono vantare almeno vent’anni di militanza federale che premia un percorso costruito nel tempo con dedizione, competenza e senso di responsabilità.

La cerimonia ufficiale di consegna si è svolta a Roma, sabato 28 febbraio, alla presenza del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e del Presidente del Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci. Un contesto solenne e autorevole che ha conferito ulteriore prestigio a un riconoscimento destinato a chi ha dedicato una parte significativa della propria vita alla crescita del calcio di base, cuore pulsante del sistema calcistico italiano.

Per Gero Falci e per la società Athena si tratta del coronamento di un percorso costruito nel tempo con competenza, senso di responsabilità e visione educativa.

«Ricevere questa Benemerenza – dichiara Falci – è per me motivo di profonda emozione e grande orgoglio. È un riconoscimento che condivido idealmente con tutti i dirigenti, gli allenatori, i collaboratori, i volontari, i ragazzi e le famiglie che in questi vent’anni hanno camminato al mio fianco. In particolar modo desidero condividerlo con Giovanni Sorce, che insieme a me ha contribuito in maniera determinante alla crescita della società Athena, mettendo la sua esperienza e la sua profonda conoscenza del calcio al servizio del nostro progetto. Il calcio giovanile è una responsabilità prima ancora che una passione: significa contribuire alla formazione dei giovani, trasmettendo valori che restano ben oltre il risultato sportivo. Questo conferimento non rappresenta un punto di arrivo, ma uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno al servizio del territorio e dei nostri ragazzi».

Per l’Athena, la Benemerenza assegnata al proprio presidente assume un valore simbolico che va oltre la dimensione personale: è il riconoscimento di una storia costruita giorno dopo giorno, con serietà e passione, al fianco dei giovani e nel solco dei valori più autentici dello sport, elementi che nel corso degli anni hanno consentito all’Athena di consolidarsi come punto di riferimento nel panorama giovanile, distinguendosi per continuità progettuale e qualità educativa.