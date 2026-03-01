Agrigento

Ladri nel cantiere di Villa Betania, rubati autoclave e attrezzi

Il cantiere è di proprietà di una ditta di Favara che si sta occupando di riportare a nuovo la struttura residenziale, chiusa da ormai sette anni

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Ladri in azione nel cantiere per la ristrutturazione di Villa Betania, ad Agrigento. Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’area delimitata e hanno rubato attrezzi e l’autoclave. Il danno è in corso di quantificazione.

Il cantiere è di proprietà di una ditta di Favara che si sta occupando di riportare a nuovo la struttura residenziale, chiusa da ormai sette anni. A fare la scoperta sono stati alcuni operai al momento dell’apertura. Al via le indagini dei carabinieri. 

