Ladri nel cantiere di Villa Betania, rubati autoclave e attrezzi

Ladri in azione nel cantiere per la ristrutturazione di Villa Betania, ad Agrigento. Ignoti malviventi si sono intrufolati nell’area delimitata e hanno rubato attrezzi e l’autoclave. Il danno è in corso di quantificazione.

Il cantiere è di proprietà di una ditta di Favara che si sta occupando di riportare a nuovo la struttura residenziale, chiusa da ormai sette anni. A fare la scoperta sono stati alcuni operai al momento dell’apertura. Al via le indagini dei carabinieri.