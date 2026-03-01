Gli architetti presentano il libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi”

Si svolgerà domani, alle 15:30, a Casa Sanfilippo, la cerimonia di presentazione del libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” del noto critico e storico dell’Architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi, nel corso della quale interverranno noti rappresentanti del mondo accademico e del mondo professionale.

L’evento, promosso dall’Ordine degli architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con il patrocinio dell’Ente Parco Valle dei Templi, costituirà un’occasione di approfondimento e di confronto sull’evoluzione del rapporto tra la comunità dei professionisti e quella accademica.

“Siamo lieti di promuovere la presentazione del libro – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – ben conoscendo l’alto profilo culturale dell’autore che è riuscito a elaborare, nel migliore dei modi, un’analisi approfondita non solo delle opere e dei protagonisti dell’Architettura contemporanea degli ultimi venticinque anni, ma anche del contesto culturale in cui le stesse opere sono state concepite”.