Cultura

Gli architetti presentano il libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi”

Si svolgerà domani, alle 15:30, a Casa Sanfilippo, la cerimonia di presentazione del libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” del noto critico e storico dell’Architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Si svolgerà domani, alle 15:30, a Casa Sanfilippo, la cerimonia di presentazione del libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi” del noto critico e storico dell’Architettura contemporanea Luigi Prestinenza Puglisi, nel corso della quale interverranno noti rappresentanti del mondo accademico e del mondo professionale.

L’evento, promosso dall’Ordine degli architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con il patrocinio dell’Ente Parco Valle dei Templi, costituirà un’occasione di approfondimento e di confronto sull’evoluzione del rapporto tra la comunità dei professionisti e quella accademica.

“Siamo lieti di promuovere la presentazione del libro – afferma il presidente dell’Ordine, Rino La Mendola – ben conoscendo l’alto profilo culturale dell’autore che è riuscito a elaborare, nel migliore dei modi, un’analisi approfondita non solo delle opere e dei protagonisti dell’Architettura contemporanea degli ultimi venticinque anni, ma anche del contesto culturale in cui le stesse opere sono state concepite”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Alimenti scaduti e privi di tracciabilità, denunciato titolare di un minimarket
Agrigento

Ladri nel cantiere di Villa Betania, rubati autoclave e attrezzi
Cultura

Gli architetti presentano il libro “La Storia dell’architettura italiana dal 2000 a oggi”
Caltanissetta

Caltanissetta, targa del mezzo contraffatta: sanzionato un automobilista
Agrigento

Vigili del fuoco di Agrigento, va in pensione il caporeparto Salvatore Sodano
Agrigento

L’agrigentino Marco Celauro vince la quinta edizione del Sanremo Cristian Music
banner italpress istituzionale banner italpress tv