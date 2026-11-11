Allarme bomba mette in ginocchio le scuole, una giornata di caos e tensione nell’Agrigentino (VIDEO)





“Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa”. Un’unica mail inviata ad oltre trecento istituti scolastici di tutta Italia ha gettato nel panico l’intero sistema-scuola con evacuazioni di migliaia tra studenti e personale scolastico. La mail, arrivata intorno le dieci del mattino, è firmata Mikhail Antropov, leader del Vilayat di Misoginistan. In provincia di Agrigento sono oltre una ventina le scuole interessate dall’allarme bomba.

Il primo alert è stato recepito a Porto Empedocle dove sono stati sgomberati gli istituti Pirandello, Rizzo e Vivaldi. Bambini e insegnanti sono stati fatti uscire in strada sotto lo stretto coordinamento delle forze dell’ordine. In una manciata di minuti l’allerta per la presenza di una bomba si è allargata a macchia d’olio in tutto l’Agrigentino: a Licata sono state evacuate le scuole “Serrovira”, “Bonsignore” “Leopardi”. A Canicattì gli istituti Gangitano e Galileo Galilei. Ad Agrigento sono in corso le operazioni di sgombero dell’istituto Anna Frank sia nel plesso del Quadrivio che in quello di Fontanelle. E così anche negli altri centri della provincia: Favara, Naro, Palma di Montechiaro. In quest’ultima città, peraltro, si sono registrate tensioni con alcuni genitori che hanno aggredito verbalmente i collaboratori scolastici. Un vero e proprio caos. Una mattinata di ordinaria follia con i genitori che si sono riversati nelle scuole per prendere i figli. Bambini spaventati che, probabilmente, non hanno capito il motivo di così tanta agitazione.

“Episodi inaccettabili, ennesima testimonianza di un clima di crescente tensione che si registra nelle nostre scuole, che ormai non sono più ambienti sicuri e sereni, come diciamo da tempo” commenta così gli allarmi bomba nelle scuole il presidente nazionale Dirigentiscuola Attilio Fratta. “Il timore è che minacce come queste – aggiunge – siano destinate a ripetersi nel tempo, come già accaduto. Anche se in questo caso si tratta evidentemente di una fake, la cosa non va presa con leggerezza: chi minaccia la scuola e la cultura sta mettendo in discussione il futuro stesso di un Paese. I responsabili siano rapidamente individuati e paghino le conseguenze delle loro azioni”.