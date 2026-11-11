Agrigento

Parco Icori, Parisi scrive al sindaco Sodano: “È il momento di restituirlo alla comunità”

Parisi sollecita l'amministrazione comunale ad attivarsi per cogliere un'importante opportunità di finanziamento regionale e avviare finalmente un progetto di recupero e rilancio dell'area.

Pubblicato 8 minuti fa
Da Irene Milisenda

Il Parco Icori continua a essere una delle grandi incompiute della città di Agrigento. Quello che dovrebbe rappresentare un importante polmone verde e uno spazio di aggregazione per cittadini, famiglie e soprattutto giovani, versa ancora in condizioni di incuria e abbandono.

Negli anni si sono succedute diverse amministrazioni comunali, ma nessuna è riuscita finora a individuare una soluzione concreta e definitiva per restituire dignità e funzionalità a un’area che potrebbe rappresentare una risorsa preziosa per il territorio. A riaccendere i riflettori sulla vicenda è l’agrigentino Giovanni Parisi che, attraverso una lettera indirizzata al sindaco Michele Sodano, sollecita l’amministrazione comunale ad attivarsi per cogliere un’importante opportunità di finanziamento regionale e avviare finalmente un progetto di recupero e rilancio dell’area.

“La Regione Siciliana ha recentemente pubblicato un bando ad hoc D.A. n. 319/Gab del 05/11/2026 che rappresenta una straordinaria boccata d’ossigeno e una leva di finanziamento irripetibile”, scrive Parisi nella lettera sottolineando: “Il bando prevede un contributo iniziale di 200.000 euro — che copre il 20% della spesa —, strutturato come primo passo per accedere a una successiva richiesta di 1.000.000 di euro, fino a un plafond complessivo di 5.000.000 di euro per la completa riqualificazione e valorizzazione dell’area in soli 4 anni. Considerando la scadenza imminente dei termini per la presentazione delle istanze, siamo certi che l’amministrazione comunale abbia già acceso i riflettori su questa opportunità e stia predisponendo ogni azione necessaria per non perdere un treno così decisivo per il futuro dei nostri giovani e del nostro territorio. Restiamo fiduciosi in un riscontro tempestivo, conclude Parisi, e nell’avvio di un percorso concreto per la riapertura e la rigenerazione di questo fondamentale polmone verde della nostra città.”

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