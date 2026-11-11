Nasce “Sciacca Digitale”: piattaforma per la digitalizzazione del turismo e dei servizi alla città

Si chiama “Sciacca Digitale” ed è un progetto che prevede la realizzazione di una piattaforma integrata per la digitalizzazione del tessuto commerciale, turistico e dei servizi istituzionali della città. Il progetto è stato elaborato congiuntamente dall’Assessorato al Commercio, guidato da Ludovico Moreno Luna e dall’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Francesco Dimino, in coerenza con la strategia complessiva di sviluppo economico locale dell’Amministrazione comunale.

“Il Comune di Sciacca ha completato la trasmissione ufficiale di tutti gli atti progettuali alla

piattaforma SIRU – Sistema Intercomunale di Rango Urbano Sicilia Occidentale – per l’accesso ai

fondi del Programma Regionale FESR Sicilia 2021–2027, nell’ambito dell’Azione 1.2.1 dedicata

alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. Ciò, spiegano gli Assessori

Moreno Luna e Dimino, rappresenta il punto di arrivo di un percorso preparatorio avviato

nei mesi scorsi dall’Amministrazione in raccordo con gli uffici tecnici del Comune”.

Il progetto “Sciacca digitale”, viene candidato per il finanziamento nell’ambito della coalizione dei

Comuni denominata SIRU Sicilia Occidentale, di cui fa parte il Comune di Sciacca insieme ad altri

enti del territorio, con capofila il Comune di Alcamo. 210.000 euro il budget previsto.

“Questo lavoro – dichiara l’assessore al Commercio Ludovico Moreno Luna – rappresenta un

passo concreto nel percorso di modernizzazione della nostra città. ‘Sciacca Digitale’ è uno

strumento di politica economica locale, pensato per dare alle nostre imprese commerciali visibilità,

fidelizzazione e competitività, e ai cittadini un accesso più semplice ai servizi. L’obiettivo è ridurre

la desertificazione commerciale del centro storico attraverso leve digitali concrete, in coerenza con

il più ampio programma commerciale che stiamo costruendo per questa città”.

Il progetto “Sciacca Digitale” si articola in tre componenti principali: componente A — Loyalty program: una piattaforma di fidelizzazione per esercenti e cittadini, con wallet digitale, tessera virtuale e dashboard di gestione per il Comune; pensata per trattenere la spesa locale e contrastare l’abbandono del centro storico; componente B — App turistica integrata: un’applicazione mobile geolocalizzata che valorizza l’offerta commerciale, le eccellenze enogastronomiche, il patrimonio artistico e termale, in

raccordo con le infrastrutture turistiche esistenti; Componente C — Totem digitali «Sciacca Totem Experience»: cinque punti di accesso digitale H24 distribuiti nei nodi strategici della città, con servizi informativi e prenotativi accessibili a residenti e visitatori.

L’infrastruttura sarà ospitata su cloud certificato AgID-ACN, garantendo conformità agli standard

nazionali di sicurezza e interoperabilità.

“Con ‘Sciacca Digitale’ – dichiara l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino –

sosteniamo il commercio con l’innovazione tecnologica. La sinergia tra gli assessorati al

Commercio e alle Attività Produttive del Comune di Sciacca ha prodotto un progetto coerente e

competitivo, che mette al centro la sopravvivenza e la crescita del tessuto economico locale”.

Completata la fase istruttoria, il dossier sarà sottoposto alla valutazione tecnica dell’Autorità di

Gestione del PR FESR Sicilia 2021–2027. In caso di approvazione, i lavori di realizzazione sono

pianificati a partire dal primo trimestre 2027, con conclusione entro il quarto trimestre 2028.