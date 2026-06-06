Allarme ebola, il comitato zona disagiata: “Nessun posto letto di Malattie Infettive idoneo nell’Agrigentino”

“Nessun posto letto di Malattie Infettive idoneo nell’Agrigentino, dove l’ospedale di riferimento è il Fratelli Parlapiano di Ribera”. Il Comitato Zona Disagiata esprime forte preoccupazione per la mancata attuazione del piano di rifunzionalizzazione post-Covid previsto dalla programmazione sanitaria regionale.

“Mentre la Regione Siciliana richiama giustamente le aziende sanitarie alla massima attenzione per affrontare eventuali emergenze infettive, il territorio agrigentino continua a scontare gravi carenze strutturali e organizzative. Tra queste, la mancata attivazione del reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, struttura individuata come presidio di riferimento per un vasto comprensorio, già Covid Hospital”, dichiara Giovanni Montalbano Coordinatore del Comitato Zona Disagiata che da anni denunciano ritardi e inadempienze nell’attuazione degli interventi previsti per l’ ospedale. Nel frattempo il nuovo piano sanitario regionale continua a non trovare concreta applicazione, lasciando irrisolte criticità che incidono direttamente sul diritto alla salute dei cittadini.

“L’assessore regionale alla Salute ha dichiarato che «non c’è alcun allarme in Italia e in Sicilia, ma il livello di attenzione è alto» e che il Servizio sanitario regionale è pronto a gestire eventuali casi sospetti o accertati attraverso i Dipartimenti di Prevenzione delle Asp. Una dichiarazione che condividiamo nello spirito, ma che rende ancora più evidente una domanda: come può l’Agrigentino affrontare adeguatamente eventuali emergenze infettive ed epidemiologiche senza strutture dedicate e senza la piena attuazione del piano di rifunzionalizzazione previsto per il presidio di Ribera? Non possiamo più permetterci ancora questa classe dirigente e politica sempre più spesso e sempre con maggior frequenza agli onori della cronaca per fatti e comportamenti oggetto di indagine dalle procure siciliane, un giorno Cuffaro e Iacolino, un’altro giorno Gallo e Capodieci, domani chissà. Mentre la Regione richiama le aziende sanitarie siciliane alla massima attenzione per eventuali emergenze infettive, nell’Agrigentino continua a mancare un reparto di Malattie Infettive idoneo. Una contraddizione che dimostra quanto sia urgente dare piena attuazione al piano di rifunzionalizzazione post Covid”, continua il comitato zona disagiata. “L’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera merita rispetto, merita il riconoscimento di Ospedale di Zona Disagiata e merita l’attuazione del piano di rifunzionalizzazione post Covid, a partire dall’attivazione del reparto di Malattie Infettive, indispensabile per garantire adeguati livelli di assistenza e sicurezza sanitaria al territorio. L’immobilismo non è un opzione.La tutela della salute dei cittadini non può continuare ad essere rinviata”.