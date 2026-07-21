Sorpresa con oltre 50 grammi di cocaina nei pantaloni, arrestata una donna 

Non si ferma l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti operato sul territorio dai Carabinieri della Compagnia di Bagheria, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, retta dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Questa volta i militari dell’Arma impiegati in un servizio di pattuglia nel comune di Santa Flavia hanno sottoposto a perquisizione personale una 42enne del posto, gravata da precedenti per spaccio di stupefacenti, che alla vista degli operanti mostrava un atteggiamento particolarmente nervoso e schivo, subito apparso sospetto. Stante la determinazione dei militari, la donna dopo qualche attimo di esitazione consegnava spontaneamente un involucro contenente circa 55 grammi di cocaina, che aveva occultato all’interno dei pantaloni. La perquisizione veniva poi estesa all’abitazione, dove venivano rinvenuti sul tavolo del soggiorno altre due dosi sigillate, materiale vario per il confezionamento e una somma di denaro superiore ai 200 euro in banconote di vario taglio. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e applicato all’indagata, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.