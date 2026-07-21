Sciacca tutelata, avviata l’installazione di 28 nuove telecamere in città

Avviata l’installazione di 28 nuove telecamere in città, che andranno a potenziare il sistema di videosorveglianza. A eseguire i lavori del nuovo moderno impianto una ditta specializzata, la TechLab Works srl di Mascalucia.Lo rende noto il sindaco Fabio Termine: “Rafforzeremo il sistema di tutela dei cittadini: più telecamere, più controlli, più strumenti per garantire una città con maggiore sicurezza”.

I lavori sono partiti dopo il finanziamento di 150 mila euro ottenuto dall’Amministrazione comunale con il progetto denominato “Sciacca Tutelata”, nell’ambito del Programma Operativo Complementare “Legalità” del Ministero dell’Interno.Le nuove telecamere – di cui 5 a lettura targhe – saranno installate sia in centro sia in aree più periferiche e andranno a integrare le 36 telecamere già presenti, collegate con la sala operativa della Polizia Municipale.Alle 28 telecamere inizialmente previste, se ne potrebbero aggiungere ulteriori 4 in corso d’opera.

Il progetto è stato redatto e seguito dagli Uffici Comunali: per la parte progettuale dall’ingegnere Alfonso Simone Vullo (Ufficio Tecnico), e per tutta la parte amministrativa, in qualità di RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e direttore dei lavori, dal comandante della Polizia Municipale Salvatore Navarra. L’installazione delle nuove telecamere dovrebbe essere ultimata entro la fine di settembre.