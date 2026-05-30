Alonge presenta la sua squadra: “la poltrona da Sindaco è la poltrona degli agrigentini”
Il candidato sindaco di Agrigento ha presentato alla città gli Assessori designati della nuova Giunta.
Il candidato sindaco di Agrigento Dino Alonge, nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta presso la sede del Comitato elettorale al Villaggio Mosè, ha presentato alla città gli Assessori designati della nuova Giunta.
Nella squadra ci sono Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro in quota Fratelli d’Italia, Fabio La Felice per l’Udc, Nina Falzone per Forza Italia, Chiara Scorsone per Forza Azzurri, mentre Daniela Catalano e Giuseppe Accolla sono stati scelti direttamente dal candidato sindaco.
“Oggi ho presentato la mia squadra, i nomi, le competenze e le singole peculiarità”; dice il candidato sindaco Alonge. “Ieri è stato un alternarsi di emozioni continue, io sono vicino a Giuseppe Di Rosa, sono vicino alla moglie e ai figli. Sono dispiaciuto tantissimo Giuseppe ha fatto la sua scelta e io sono con lui come uomo, come vecchio amico, anche come il nuovo politico perché io avevo lanciato una campagna di far play questo non è accaduto ne prendo atto ma io continuo per la mia strada ora lotta uno contro uno, anzi non so se contro due avversari La Vardera e Sodano”, dice Alonge che ribadisce: “io sono pronto a parlare anche con tutte e due non ho paura di nessuno, ho sempre parlato da uomo libero, non ho dietro nessuno e l’ho dimostrato e sono qua per la città di Agrigento. Nessuna poltrona, io la poltrona ce l’ho allo studio, quella del Comune non è una poltrona di una singola persona e la poltrona di tutta la città”.