Alonge presenta la sua squadra: “la poltrona da Sindaco è la poltrona degli agrigentini”

Il candidato sindaco di Agrigento Dino Alonge, nel corso di una conferenza stampa, che si è svolta presso la sede del Comitato elettorale al Villaggio Mosè, ha presentato alla città gli Assessori designati della nuova Giunta.

Nella squadra ci sono Paola Antinoro, Sergio Burgio e Pasquale Spataro in quota Fratelli d’Italia, Fabio La Felice per l’Udc, Nina Falzone per Forza Italia, Chiara Scorsone per Forza Azzurri, mentre Daniela Catalano e Giuseppe Accolla sono stati scelti direttamente dal candidato sindaco.

“Oggi ho presentato la mia squadra, i nomi, le competenze e le singole peculiarità”; dice il candidato sindaco Alonge. “Ieri è stato un alternarsi di emozioni continue, io sono vicino a Giuseppe Di Rosa, sono vicino alla moglie e ai figli. Sono dispiaciuto tantissimo Giuseppe ha fatto la sua scelta e io sono con lui come uomo, come vecchio amico, anche come il nuovo politico perché io avevo lanciato una campagna di far play questo non è accaduto ne prendo atto ma io continuo per la mia strada ora lotta uno contro uno, anzi non so se contro due avversari La Vardera e Sodano”, dice Alonge che ribadisce: “io sono pronto a parlare anche con tutte e due non ho paura di nessuno, ho sempre parlato da uomo libero, non ho dietro nessuno e l’ho dimostrato e sono qua per la città di Agrigento. Nessuna poltrona, io la poltrona ce l’ho allo studio, quella del Comune non è una poltrona di una singola persona e la poltrona di tutta la città”.