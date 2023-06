Ampliare la comunicazione con i cittadini, la Protezione civile di Agrigento sui social

La Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento approda sul social network con i canali Facebook e Instagram con l’intento di ampliare le potenzialità di comunicazione con i cittadini.

L’ex Provincia Regionale ha infatti attivato i profili Facebook e Instagram “Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento” curati dall’Ufficio di Protezione Civile. I profili Facebook e Instagram, sono raggiungibili anche attraverso un link posizionato nella homepage della protezione civile sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.agrigento.it.

Sui profili di entrambe le piattaforme social è possibile consultare le attività e in particolare ricevere le informazioni sulle criticità di protezione civile che si verificano nel territorio della provincia di Agrigento.E’ stato attivato inoltre un numero verde per le emergenze 800315555 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 14.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30, e in situazioni di crisi, di emergenza o nel caso di attivazione della sala operativa in caso di allerta meteo Arancione o Rossa, con estensione del servizio fino a una copertura totale nelle 24 ore.