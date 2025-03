Amt, il Giudice Ignazio Gennaro è il nuovo Presidente della Sezione provinciale di Agrigento

Rinnovati i vertici dell’Associazione Magistrati Tributari (AMT): il Giudice Tributario Ignazio Gennaro è il nuovo Presidente della Sezione provinciale di Agrigento. L’elezione è avvenuta nel corso di una assemblea degli iscritti tenutasi nei giorni scorsi nei locali della Corte di giustizia tributaria di primo grado alla quale hanno partecipato, tra gli altri, Romeo Palma Presidente della Corte tributaria di I grado, nonché componente del Consiglio direttivo centrale AMT ed il Vice presidente nazionale dell’AMT Salvatore Pillitteri.Il nuovo Presidente della sezione provinciale dell’AMT, Ignazio Gennaro, è approdato nella giurisdizione tributaria nel 1996: attualmente è Vice Presidente di Sezione in grado di appello presso la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dove ha anche ricoperto l’incarico di Direttore dell’Ufficio del Massimario per la Sicilia nonchè di responsabile di gruppi di studio e di ricerca nel contesto di progetti, in ambito nazionale, per la digitalizzazione delle attività giurisdizionali e per l’adozione di strumenti innovativi per le attività dei giudici tributari finalizzati all’implementazione della banca dati nazionale della giurisprudenza tributaria.Nel corso dell’assemblea sono stati anche rinnovati gli altri incarichi sezionali: sono stati eletti, rispettivamente, Segretario e Tesoriere Antonino Noto e Giuseppe Segreto, ambedue Giudici tributari di I grado di consolidata esperienza.Durante i lavori degli iscritti sono state esaminate anche le problematiche di maggiore rilievo della categoria: dall’ improcrastinabilità di interventi a tutela della professionalità e dell’indipendenza dei Giudici tributari alle carenze strutturali ed organizzative della Giustizia tributaria in campo territoriale.Romeo Palma e Salvatore Pillitteri, componenti degli organismi di vertice nazionale dell’AMT presenti all’assemblea, nei rispettivi interventi, hanno anche evidenziato – da diverse angolazioni – le rivendicazioni già sottoposte dall’Associazione Magistrati Tributari al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (organo di autogoverno della Magistratura tributaria) ed ai competenti Organi del Governo centrale le quali sono già state poste al centro di un serrato confronto in corso tra le parti.