Agrigento

Ancora un incidente alla rotonda di porta Aurea, automobilista in codice giallo 

Ennesimo incidente stradale alla rotonda di porta Aurea, a ridosso della Valle dei Templi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ennesimo incidente stradale alla rotonda di porta Aurea, a ridosso della Valle dei Templi. È accaduto questa mattina a pochi passi dal tempio di Ercole. A scontrarsi, probabilmente per una mancata precedenza, due automobili. Il bilancio è di un ferito.

Si tratta del conducente di uno dei due veicoli. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasferito in codice giallo l’automobilista. Le sue condizioni non sono gravi ma ha riportato traumi sparsi. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. 

