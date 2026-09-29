Ladri nella sede dell’Agenzia delle Entrate, svuotati distributori automatici di snack

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver distrutto una porta-finestra, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede dell’Agenzia delle Entrate in piazza Metello. Una volta dentro i balordi si sono diretti verso l’area ristoro dove sono presenti i distributori automatici di snack e bevande. Le macchinette sono state forzate con degli arnesi da scasso. I ladri hanno rubato le monete e poi sono fuggiti. A fare la scoperta sono stati alcuni dipendenti. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere.