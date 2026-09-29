Agrigento

Ladri nella sede dell’Agenzia delle Entrate, svuotati distributori automatici di snack

Le macchinette sono state forzate con degli arnesi da scasso. I ladri hanno rubato le monete e poi sono fuggiti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi, dopo aver distrutto una porta-finestra, sono riusciti ad intrufolarsi nella sede dell’Agenzia delle Entrate in piazza Metello. Una volta dentro i balordi si sono diretti verso l’area ristoro dove sono presenti i distributori automatici di snack e bevande. Le macchinette sono state forzate con degli arnesi da scasso. I ladri hanno rubato le monete e poi sono fuggiti. A fare la scoperta sono stati alcuni dipendenti. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Ancora una lite in via Atenea, 30enne picchiato e lasciato a terra privo di sensi 
Agrigento

Trovato il cadavere di un 74enne in un’abitazione ad Agrigento, forse un malore fatale  
Agrigento

Ladri nella sede dell’Agenzia delle Entrate, svuotati distributori automatici di snack
Apertura

Colpi di pistola contro un’abitazione a Licata, indaga la Polizia
Agrigento

La Lega rilancia: “La Sicilia ha bisogno dell’aeroporto di Agrigento”
banner italpress istituzionale banner italpress tv