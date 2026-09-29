Il ministro della disabilità premia gli atleti paralimpici della Pro Sport Ravanusa

Una stagione da incorniciare, culminata con un prestigioso riconoscimento istituzionale. I ragazzi della Pro Sport Ravanusa, protagonisti nel calcio balilla paralimpico, saranno premiati dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli nel corso della manifestazione Prima le persone organizzata dal Ministero della Disabilità, in programma sabato 3 ottobre, alle ore 16, a Palermo.

La cerimonia si svolgerà presso la Sala Marina del Marina Convention Center, al Molo Trapezoidale, e rappresenterà un momento particolarmente significativo per gli atleti ravanusani, capaci di vivere una stagione sportiva ai massimi livelli. Un’annata impreziosita da risultati di grande rilievo. A partire dalla vittoria della Coppa Italia DIR, conquistata a Varese, passando per lo splendido secondo posto al Campionato Italiano di Jesolo, fino alla partecipazione alla Champions League 2026, esperienza che ha portato la squadra a confrontarsi con una dimensione internazionale.

Ma dietro questi risultati c’è anche una storia fatta di difficoltà e di ostacoli affrontati con determinazione. Nel corso della stagione, infatti, la Pro Sport Ravanusa ha dovuto fare i conti con la perdita della struttura del Centro Multiservizi di Ravanusa, venuta meno a seguito del mancato rinnovo della convenzione da parte del Comune di Ravanusa. Una situazione che ha reso ancora più complesso il percorso della squadra e che ha costretto atleti e staff a continuare la propria attività sportiva tra difficoltà logistiche e sacrifici, senza però spegnere la voglia di allenarsi, competere e raggiungere nuovi traguardi. Un percorso costruito, dunque, attraverso allenamenti, sacrifici, passione e soprattutto la forza di un gruppo che, anche nei momenti più complicati, ha saputo reagire trasformando le difficoltà in ulteriore motivazione. Al fianco degli atleti, anche in questa importante occasione, ci sarà il tecnico Giancarlo La Greca, punto di riferimento della squadra e presenza costante nel percorso sportivo dei ragazzi.

La premiazione di Palermo arriva dunque al termine di una stagione che ha regalato alla Pro Sport Ravanusa risultati prestigiosi e grandi soddisfazioni, portando il nome di Ravanusa ai vertici del calcio balilla paralimpico. Per gli atleti sarà un’occasione speciale: non soltanto la celebrazione delle vittorie conquistate durante l’anno, ma il riconoscimento di un percorso fatto di sport, impegno, determinazione e inclusione. Sabato, a Palermo, i protagonisti saranno loro: ragazzi che hanno saputo trasformare la passione per lo sport in una straordinaria storia di risultati e di orgoglio per l’intera comunità di Ravanusa.