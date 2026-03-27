Anziana preleva mille euro al bancomat e subito viene derubata da malvivente

Preleva mille euro al bancomat ma neanche il tempo di fare due passi che viene derubata da un bandito solitario. È successo l’altro ieri mattina all’inizio di via San Vito, zona centralissima di Agrigento. Un ladro, che molto probabilmente aveva seguito i movimento di una donna di 88 anni, è entrato in azione in pochissimi minuti.

Non appena la pensionata ha ritirato il denaro, mettendolo all’interno della borsa, il malvivente è riuscito ad impossessarsene. L’uomo aveva un giubbotto con un cappuccio che gli copriva il volto. All’anziana non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini. Il primo passaggio è stato quello di prendere visione delle immagini delle telecamere che insistono nella zona.