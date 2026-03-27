Anziana preleva mille euro al bancomat e subito viene derubata da malvivente
È successo l’altro ieri mattina in via San Vito, zona nel centro di Agrigento. La donna, 88 anni, aveva appena prelevato mille euro
Preleva mille euro al bancomat ma neanche il tempo di fare due passi che viene derubata da un bandito solitario. È successo l’altro ieri mattina all’inizio di via San Vito, zona centralissima di Agrigento. Un ladro, che molto probabilmente aveva seguito i movimento di una donna di 88 anni, è entrato in azione in pochissimi minuti.
Non appena la pensionata ha ritirato il denaro, mettendolo all’interno della borsa, il malvivente è riuscito ad impossessarsene. L’uomo aveva un giubbotto con un cappuccio che gli copriva il volto. All’anziana non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma hanno immediatamente avviato le indagini. Il primo passaggio è stato quello di prendere visione delle immagini delle telecamere che insistono nella zona.