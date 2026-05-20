Violenza sessuale sulla figlia di lei, arrestati madre e compagno

Un uomo di anni 46 e una cittadina romena di anni 30 sono stati arrestati a Catania per corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata – commessa anche congiuntamente dai due conviventi – ai danni di una figlia infraquattordicenne della donna. L’attività d’indagine delegata alla Sezione di P.G. ha tratto origine da una segnalazione pervenuta dall’istituto scolastico frequentato dalla minore al Commissariato di P.S. Acireale, contenente indicazioni su possibili maltrattamenti ed abusi sessuali subiti dalla giovane tra le mura domestiche.

A partire della prima nota del Commissariato, che ha raccolto le dichiarazioni del personale scolastico, la Procura ha quindi delegato la Sezione di P.G., in primis, all’escussione della minore, dalla quale sono stati tratti i primi elementi di riscontro tali da imporre, in ragione della necessità e urgenza, nonché a fini di protezione, l’immediato collocamento della stessa presso una struttura protetta, allontanandola dal nucleo familiare d’origine.

Le indagini sono quindi proseguite con l’attivazione di diverse attività di intercettazione nei confronti dei congiunti conviventi della minore, in esito alle quali sono emersi gravi elementi indiziari nei confronti della madre della minore e del di lei compagno, in virtù dei quali il G.I.P., su richiesta della Procura Distrettuale, ha emesso la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita dal personale della Sezione di P.G. della Polizia di Stato, collaborato dal Commissariato di P.S. di Acireale.