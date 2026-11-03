Statale 115, camion esce di strada e finisce nella scarpata tra Montallegro e Siculiana: ferito il conducente

Notte di paura lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Montallegro e Siculiana. Intorno alle 4 un camion è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata che costeggia la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il mezzo pesante ha oltrepassato il margine della strada, travolgendo il guardrail, e ha concluso la sua corsa ribaltato su un fianco, accanto a un ponticello in cemento. La cabina e il cassone sono rimasti adagiati tra la vegetazione che ricopre il fondo della scarpata. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure: l’uomo avrebbe riportato diversi traumi, ma secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’uscita di strada e accertare le cause che hanno portato il camion a finire fuori dalla carreggiata. Nel corso della mattinata sono cominciate le operazioni di recupero e rimozione del mezzo. Nel tratto interessato non si escludono rallentamenti alla circolazione: agli automobilisti in transito si raccomanda prudenza.