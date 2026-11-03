Apertura

Statale 115, camion esce di strada e finisce nella scarpata tra Montallegro e Siculiana: ferito il conducente

Un camion è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata che costeggia la carreggiata

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Notte di paura lungo la strada statale 115, nel tratto compreso tra Montallegro e Siculiana. Intorno alle 4 un camion è uscito di strada ed è precipitato nella scarpata che costeggia la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. Il mezzo pesante ha oltrepassato il margine della strada, travolgendo il guardrail, e ha concluso la sua corsa ribaltato su un fianco, accanto a un ponticello in cemento. La cabina e il cassone sono rimasti adagiati tra la vegetazione che ricopre il fondo della scarpata. Il conducente è rimasto ferito. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che gli hanno prestato le prime cure: l’uomo avrebbe riportato diversi traumi, ma secondo le prime informazioni le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’uscita di strada e accertare le cause che hanno portato il camion a finire fuori dalla carreggiata. Nel corso della mattinata sono cominciate le operazioni di recupero e rimozione del mezzo. Nel tratto interessato non si escludono rallentamenti alla circolazione: agli automobilisti in transito si raccomanda prudenza.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Corruzione: indagati l’ex sindaco di Agrigento, un ex assessore e due imprenditori 
Agrigento

Corruzione, indagato l’ex sindaco Miccichè: “Mai commesso illeciti in vita mia”
Apertura

Statale 115, camion esce di strada e finisce nella scarpata tra Montallegro e Siculiana: ferito il conducente
Agrigento

Caos in ospedale, paziente semina il panico con estintore e aggredisce due agenti 
di Giuseppe Castaldo

Colpo di scena prima della sentenza, il boss Fabrizio Messina: “Mi dissocio dalla mafia”
banner italpress istituzionale banner italpress tv