Asp Agrigento, Garufo nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche

Nominato il neodirettore del Dipartimento di Scienze Radiologiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Si tratta del dottor Antonio Garufo che, al termine delle procedure concorsuali, è stato ricevuto questa mattina dal direttore generale ASP, Giuseppe Capodieci, per la formale sottoscrizione del contratto con il quale assume l’incarico quinquennale.

