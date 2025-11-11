Politica

Deputata La Rocca insultata da Cuffaro, parla e si commuove

La deputata è intervenuta nel corso del dibattito sulla relazione dell'antimafia all'Ars

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

Prendendo la parola dal pulpito di sala d’Ercole, dove è in corso il dibattito sulla relazione annuale dell’attività svolta dalla commissione Antimafia regionale, la deputata di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo si è commossa commentando le intercettazioni e gli insulti ricevuti da Totò Cuffaro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo che ha chiesto l’arresto dell’ex governatore siciliano per associazione a delinquere, corruzione e turbativa. “Ringrazio per la solidarietà ricevuta dal presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici e dai gruppi parlamentari”, ha detto La Rocca Ruvolo che ha difeso la correttezza del marito, anche lui citato da Cuffaro nell’intercettazione che ha creato sdegno tra i parlamentari.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Politica

Deputata La Rocca insultata da Cuffaro, parla e si commuove
Mafia

Antimafia, Cracolici: “Situazione allarmante, Regione vissuta come un bancomat”
Agrigento

Asp Agrigento, Garufo nuovo direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche
Canicattì

Canicattì tagliata fuori dalle riprese del film sul giudice Livatino: chiarisce il sindaco Corbo
Apertura

I contatti tra l’on. Pace e il colonnello: “E il maresciallo che ascolta questa telefonata…”
Agrigento

Servizio idrico, il Cartello sociale ai sindaci: “pagate debiti per salvare Aica”