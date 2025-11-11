Deputata La Rocca insultata da Cuffaro, parla e si commuove

Prendendo la parola dal pulpito di sala d’Ercole, dove è in corso il dibattito sulla relazione annuale dell’attività svolta dalla commissione Antimafia regionale, la deputata di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo si è commossa commentando le intercettazioni e gli insulti ricevuti da Totò Cuffaro nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Palermo che ha chiesto l’arresto dell’ex governatore siciliano per associazione a delinquere, corruzione e turbativa. “Ringrazio per la solidarietà ricevuta dal presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici e dai gruppi parlamentari”, ha detto La Rocca Ruvolo che ha difeso la correttezza del marito, anche lui citato da Cuffaro nell’intercettazione che ha creato sdegno tra i parlamentari.