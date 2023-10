Asp Agrigento, incarichi e assunzioni di nuovi professionisti

Nuovi conferimenti d’incarichi a medici e professionisti all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento. Con una serie di provvedimenti la direzione strategica ASP ha appena deliberato una nuova trance d’incarichi per proseguire nell’intento di potenziare la qualità dell’assistenza ambulatoriale in provincia. Reclutati a tempo indeterminato un ortopedico per il poliambulatorio di Licata, due neurologi, uno per il poliambulatorio di Agrigento e un altro, ancora, per quello di Licata, un reumatologo per il presidio di Bivona, un ginecologo per il consultorio familiare di Licata ed un allergologo per il poliambulatorio di Agrigento. Disposto anche l’inserimento in graduatoria dell’istanza di uno specialista in medicina legale cui viene affidato un posto a tempo determinato sino al prossimo 31 dicembre ed il conferimento degli incarichi per ventinove dirigenti medici che copriranno i posti vacanti in diversi presìdi di continuità assistenziale della provincia.

Sul fronte dell’assunzione di medici stranieri, infine, l’Azienda ha arruolato due nuovi specialisti italo-argentini: un ginecologo ed un chirurgo in possesso di accertate competenze linguistiche e professionali.