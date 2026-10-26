Asp di Agrigento, dipendenti in prima linea nella prevenzione oncologica

L’ASP di Agrigento sceglie di dare il buon esempio nella promozione della prevenzione oncologica, coinvolgendo direttamente i propri dipendenti e invitandoli ad aderire ai programmi gratuiti di screening. L’iniziativa, promossa dalla Direzione strategica aziendale attraverso il Centro gestionale screening (CGS), prenderà il via domani, martedì 27 ottobre, alla Cittadella della Salute di Agrigento, per poi proseguire in forma itinerante nelle diverse sedi aziendali del territorio provinciale. L’obiettivo è sensibilizzare il personale sull’importanza della diagnosi precoce e trasformare il messaggio della prevenzione in un comportamento concreto, partendo proprio da chi ogni giorno opera nel servizio sanitario e contribuisce a promuovere la salute dei cittadini.

«Abbiamo voluto che l’ASP fosse la prima a dare l’esempio – ha dichiarato il commissario straordinario dell’ASP di Agrigento, Alessandro Delle Donne – coinvolgendo i propri dipendenti nell’adesione ai programmi di screening. La prevenzione non può essere soltanto una raccomandazione rivolta alla popolazione, ma deve tradursi in una scelta consapevole e in un impegno condiviso. Aderire agli screening significa prendersi cura di sé, aumentare le possibilità di individuare precocemente eventuali patologie e intervenire tempestivamente. Come Azienda sanitaria abbiamo il dovere di diffondere questa cultura non soltanto attraverso le prestazioni che garantiamo, ma anche con iniziative concrete che coinvolgano in prima persona i nostri operatori».

L’appuntamento di domani rappresenta la prima tappa di un percorso che non si limiterà alla sede centrale. Lo staff del CGS si sposterà infatti progressivamente nelle strutture aziendali della provincia, per favorire la partecipazione del personale e rendere più capillare l’azione di sensibilizzazione.

L’iniziativa riguarda i tre programmi di screening oncologico gratuiti promossi dall’ASP: quello mammografico per la prevenzione del tumore della mammella, quello della cervice uterina e quello del colon-retto. Attraverso il coinvolgimento diretto dei dipendenti, l’Azienda intende rafforzare il messaggio che la prevenzione è uno strumento fondamentale di tutela della salute e che la diagnosi precoce può fare la differenza nei percorsi di cura.