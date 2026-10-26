 Canicattì, si presenta domani il progetto “Un albero per la salute”

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento aderisce all’iniziativa nazionale “Un albero per la salute” organizzata in trenta città italiane dall’Arma dei Carabinieri – Raggruppamento Biodiversità – e dal FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti.

Domani, martedì 27 ottobre 2026 dalle ore 10.30, presso il presidio ospedaliero “Barone Lombardo” di Canicattì, nel corso di una mattinata di dibattiti e approfondimenti sul tema del legame fra salute dell’ecosistema e delle persone, verrà messo a dimora, da parte dei Carabinieri, un giovane albero che, oltre al suo valore simbolico per un impegno concreto nella tutela della salute e dell’ambiente, contribuirà, nel tempo, a generare risparmio di anidride carbonica.

L’iniziativa, promossa dalla direzione strategica dell’ASP di Agrigento, nasce proprio dalla valorizzazione del concetto di “One Health”, una sola salute che, nei principi, accomuna chi, come la FADOI, ha nel suo statuto la valorizzazione del benessere complessivo delle persone come pure l’educazione sanitaria e le iniziative volte a promuovere comportamenti orientati verso la tutela dell’ambiente in cui viviamo, e come l’Arma dei Carabinieri che, attraverso il Comando Unità forestali, ambientali e agroalimentari, si prodiga ogni giorno per salvaguardare il nostro ecosistema. La piantumazione dell’essenza presso uno spazio esterno dell’ospedale è prevista per le ore 10.30. Sarà seguita da una tavola rotonda con esperti, istituzioni e professionisti nata per condividere esperienze, strategie e buone pratiche in un’ottica “One Health”.