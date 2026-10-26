Assostampa, eletti i nuovi componenti della segreteria agrigentina

Gero Tedesco segretario, Angelo Cinquemani vice e Marilisa Della Monica tesoriere. Sono i componenti della nuova segreteria provinciale di Assostampa Agrigento, eletti per acclamazione dall’Assemblea del sindacato unitario dei giornalisti agrigentini. Alla guida della Sezione di Agrigento è stato confermato Gero Tedesco redattore del Giornale di Sicilia, mentre Angelo Cinquemani, addetto stampa dell’Asp di Agrigento, e Marilisa Della Monica, coordinatrice di redazione del settimanale diocesano L’ Amico del popolo, succedono agli uscenti Angelo Gelo (vicesegretario) e Dario Broccio (tesoriere).

Nella stessa Assemblea oltre alla nuova segreteria provinciale, sono stati eletti i due delegati al XXXV Congresso regionale dell’Associazione siciliana della Stampa che si terrà a Isola delle Femmine dal 24 al 26 novembre: Dario Broccio per i professionisti, ed Angelo Palillo per i collaboratori.