Caro gasolio, agricoltori e autotrasportatori in protesta ad Agrigento: presidio al Villaggio Mosè

“Lottiamo contro il caro vita“. È uno degli slogan riportati sugli striscioni esposti sui trattori fermi al Villaggio Mosè, ad Agrigento, dove questa mattina è in corso un presidio che vede scendere in piazza agricoltori e autotrasportatori.

Al centro della protesta, il continuo aumento del costo del gasolio, che sta mettendo in seria difficoltà il comparto agricolo e quello dei trasporti, con ripercussioni sull’intera filiera produttiva.Il rincaro del carburante rappresenta infatti un peso sempre più difficile da sostenere per chi lavora quotidianamente nei campi e per le imprese che si occupano del trasporto delle merci. Costi di produzione e spese operative in crescita rischiano di compromettere la sostenibilità economica di numerose attività, già alle prese con le difficoltà del mercato.

La mobilitazione di Agrigento si inserisce in un clima di crescente tensione che interessa diverse aree del Sud Italia, dove le proteste continuano nonostante le rassicurazioni arrivate dal Governo nazionale.Agricoltori e autotrasportatori chiedono risposte concrete e interventi capaci di contenere il caro carburante e alleggerire il peso dei costi sulle imprese.