ASP di Agrigento, domani l’Alzheimer Fest in piazza Cavour tra prevenzione, musica e inclusione

Dopo il rinvio dell’appuntamento alla Valle dei Templi l’allerta meteo odierna, l’Alzheimer Fest arriva domani, domenica 11 ottobre, nel cuore di Agrigento. In collaborazione con l’ASP, la manifestazione itinerante farà tappa in piazza Cavour dalle ore 10 alle 12.30, con attività di informazione, servizi dedicati alla salute cognitiva in aggiunta a balli folk e intrattenimento. L’iniziativa si svolgerà salvo eventuali condizioni meteorologiche avverse, considerata l’instabilità di questi giorni.

L’appuntamento nasce dall’incontro tra l’Alzheimer Fest e la quinta edizione della “Passeggiata dei Ricordi”, iniziativa ASP promossa dall’Unità operativa complessa “Malattie psichiatriche degenerative involutive – Centro disturbi cognitivi e demenze” del Dipartimento di Salute mentale dell’ASP di Agrigento, diretta dalla dottoressa Liana Gucciardino e guidata, a livello dipartimentale, dal dottor Leonardo Giordano. Il programma originario prevedeva una giornata nella Valle dei Templi, con un percorso sensoriale, attività artistiche, musica e momenti di condivisione rivolti a pazienti, familiari, operatori e cittadini. L’allerta meteo ha reso necessario rinunciare alla sede della Valle, mantenendo però l’occasione di incontro con la comunità nella giornata di domani e rinviando invece la “Passeggiata dei ricordi” ad una successiva data.

In piazza Cavour i sanitari ASP, al fianco dello staff dell’Alzheimer Fest, sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, orientamento sui servizi e attività di prevenzione, tra cui lo screening cognitivo, un’opportunità per individuare eventuali difficoltà da sottoporre, quando necessario, all’attenzione degli specialisti. Accanto ai momenti dedicati alla salute, balli folkloristici e intrattenimento contribuiranno a creare un clima accogliente e partecipato.

L’Alzheimer Fest è una manifestazione nazionale nata nel 2017, promossa dall’omonima associazione di promozione sociale, che attraversa l’Italia con un camper colorato e una rete di iniziative locali. Il viaggio coinvolge persone che convivono con la demenza, familiari, caregiver, professionisti sanitari, artisti, associazioni e cittadini, per costruire occasioni di conoscenza, vicinanza e inclusione. La tappa agrigentina si inserisce nel calendario nazionale 2026, che comprende 23 appuntamenti in diverse città italiane.

Ma perché fare festa quando si parla di Alzheimer? Non per minimizzare la sofferenza o dimenticare le difficoltà che la malattia comporta, ma per affermare che la demenza non esaurisce la vita di una persona. Restano le emozioni, i legami, la possibilità di condividere esperienze e di sentirsi parte di una comunità. La festa diventa così un modo per contrastare la solitudine e lo stigma, valorizzando la dignità di chi affronta la malattia e di chi ogni giorno se ne prende cura.